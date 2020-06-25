Укрзализныця восстанавливает курсирование пассажирского поезда № 122/121 Николаев-Киев, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Согласно расписанию движения поезд № 122/121 будет курсировать из Николаева с 29 июня ежедневно, из Киева - с 30 июня ежедневно. Отправление поезда из Киева в 22 час. 14 мин. и прибытие в Николаев в 7 час. 21 мин. Обратное отправление из Николаева в 21 час. 20 мин. и прибытие в Киев в 6 час. 52 мин.

Кроме этого, для удобства пассажиров в отдельные дни недели поездом №122/121 можно будет добраться на запад страны - его маршрут будет продлен из Николаева в Ривне. В частности, с 3 июля по пятницам и субботам в 21 час. 20 мин. поезд будет отправляться в рейсы из Николаева, а с 4 июля по субботам и воскресеньям в 15 час. 25 мин. - из Ривне.

Также Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и возобновила продажу билетов с назначением в этот город. Это стало возможным благодаря решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

Сейчас восстановлена остановка на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск-Константиновка, №712 / 711 Киев-Константиновка и №126/125 Киев-Константиновка.

Кроме того, возобновили остановку в Славянске пригородные поезда №6018 Фенольная-Лиман, №6225 Святогорск-Краматорск, №6002 Славянск-Святогорск, № 6208 Славянск-Курдюмовка, №6231 Святогорск-Скотоватая, №6244 Скотоватая-Близнюки, №6251 Близнюки-Скотоватая, №6072 Скотоватая-Славянск, №6004 Константиновка-Святогорск, №6249 Лиман-Фенольная, №6219 Лиман-Близнюки.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.