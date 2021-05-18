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За период весеннего локдауна количество работающих ресторанов в Украине сократилась на 14%, а их оборот сократился на 12%, сообщает сервис открытых данных Opendatabot.

Отмечается, что в 20 числах марта в Киеве, Львове, Одессе был введен локдаун, который завершился в конце апреля. В условиях ограничений красной зоны рестораны могли работать только на вынос. В некоторых областях ограничения были сняты ранее, поэтому уже в конце апреля наблюдался незначительный рост.

На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период восстановиться не удалось. Открылось + 2% ресторанов. Оборот также увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.

Всего за год ресторанный бизнес потерял почти 40% работающих заведений.
ForUm

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