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На территории горнолыжного курорта «Буковель» с 22 по 28 февраля закроют заведения общественного питания. Об этом на пресс конференции в Ивано-Франковске сообщил первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Николай Сендецкий, передает Укринформ.

«Мы разделяем Буковель на две части. В нашу компетенцию входит контроль за заведениями питания. Они не должны были работать во время локдауну и, аналогично, не имеют работать с 22 по 28 февраля», - сообщил Сендецький.

Он отметил, что за соблюдением карантинного режима в Буковеле будут следить дополнительные группы специалистов, которые ежедневно проверять заведения общественного питания на территории горнолыжного курорта.

«Ношение масок на улице, рядом с подъемниками, соблюдение дистанции - компетенция полиции», - добавил Сендецкий.

По его словам, все, кто катается на Буковеле, имеют защитные шлемы, поэтому вероятность заболеть там уменьшается в разы.

В Госпродпотребслужбе объяснили, если люди проживают в гостинице и завтрак входит в стоимость проживания, то это не сочтут нарушением. Обед и ужин постояльцам имеют доставлять в гостиничный номер или продавать на вынос.

Напомним, на Прикарпатье через высокий рост заболевания COVID-19 областная комиссия ТЭБ и ЧС 17 февраля принял решение закрыть заведения общественного питания с 22 по 28 февраля, кроме работы на вынос. В области с 22 февраля запретили проводить любые массовые мероприятия. Здесь закроют кинотеатры, театры, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины, доля которого (подъемники, гостиницы, земля) принадлежит государству. Расположенный неподалеку от села Поляница Яремчанского городского совета, у подножия горы Буковель на высоте 920 метров над уровнем моря.
ForUm

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