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Работы по разбору завалов в многоэтажке Киева, где произошел взрыв, планируют завершить до вечера понедельник, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью, разбирать завалы для того, чтобы спасти жизни людей. До вечера планируется полностью завершить эти работы», - написал он в Facebook.

По словам Геращенко, секция 10-этажного дома из 40 квартир, в которой произошел взрыв, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит, ее придется демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома.

На данный момент несущий каркас держится только за счет спецтросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты. «Вчера, для того чтобы не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой», - напомнил он.

«Сейчас на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции. Детали будут в официальных сообщениях пресс-службы КМУ», - уточнил Геращенко.

Он сообщил, что по состоянию на сейчас из-под завалов были извлечены тела троих погибших жильцов дома. «Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома», - добавил замминистра.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.
ForUm

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