Генеральная прокурора Ирина Венедиктова объяснила свое заявление о подозрении общественному активисту Сергею Стерненко, после которого он обвинял ее в давлении на следствие.

На просьбу журналиста прокомментировать подозрение Стерненко во время брифинга 18 июня Венедиктова сказала, что делала публичные заявления по этому делу, основываясь на сообщениях от своих заместителей, передает Радио Свобода.

«О деятельности прокуроров различных уровней мне доносят не прокурор, который ведет дело, а заместитель прокурора. И тот заместитель прокурора, который в то время был куратором этой вертикали и отвечал за нее, мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. У меня нет оснований не доверять своим заместителям, ни бывшим, ни нынешним», - сказала председатель ОГП.

Она отказалась комментировать по сути позицию прокурора Андрея Родионова, который ссылался в том числе на ее заявления, когда отказался согласовывать подозрение Стерненко в умышленном убийстве.

«Если прокурор Родионов делает такие заявления – это его заявления», - отметила Венедиктова.

По ее словам, направление дела Стерненко в ее офисе курирует заместитель Алексей Симоненко.

«Никто ни на кого не влияет. Если есть экспертиза, если следователи СБУ увидели доказательства, прокуроры это, как процессуальные руководители, подтвердили и пошли в суд, публичное обвинение уже поддерживают прокуроры», - подытожила она.

Венедиктова также не стала комментировать отчет Временной следственной комиссии относительно нападений на активистов, сославшись на то, что в деле Стерненка сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, и «любая детализация, которая будет сейчас провозглашена генеральным прокурором, повредит всем».

В апреле 2020 году в интервью изданию «Украинская правда» Венедиктова сообщала, что подозрение по делу Стерненко «будет в любом случае», по статье об умышленном убийстве или убийстве из-за превышения самообороны.

11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест.