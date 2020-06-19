Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-by, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.

Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

«Эта программа (Stand-by для Украины, - ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь», - отметил представитель МВФ.

Вместе с тем он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указаны в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.

Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возвращения Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

Также Райс назвал важным фактором, что программа МВФ позволяет Украине получить более широкую международную поддержку, в том числе от Евросоюза в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.