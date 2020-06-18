В Киеве семь пунктов проведения пробного внешнего независимого оценивания не готовы для приема участников, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Специалисты ведомства совместно с Департаментом образования и науки КГГА провели мониторинг пунктов для проведения пробного внешнего независимого оценивания ВНО.

По результатам в 7 пунктах были выявлены нарушения требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от «Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при проведении внешнего независимого оценивания и единого вступительного экзамена в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)». В частности, отсутствует медицинский работник, сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами.

Еще 95 пунктов соответствуют требованиям.

10 рабочих групп для проведения мониторинга соблюдения противоэпидемических мероприятий в пунктах тестирования, размещенных на территории Киева, будут работать накануне начала каждой сессии внешнего оценивания и вступительных испытаний.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что плановый процесс ВНО-2020 стартует 25 июня, если не будут превышены критерии МЗ – 60 больных COVID-19 на 100 тысяч населения. Ранее пробное ВНО в Украине отменили, заменив его оценкой в ​​режиме онлайн.

12 июня образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщал о возможности отмены внешнего независимого оценивания, ссылаясь на данные из независимых источников о том, что «в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще».

После этого в Министерстве образования и науки заявили, что там «даже теоретически не рассматривают» возможность отмены ВНО, и назвали такую возможность недопустимой и создающей коррупционные риски при поступлении.

Против возможности отмены ВНО также активно выступила общественность.