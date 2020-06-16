В ночь на 16 июня Пограничная стража Республики Польша сообщила о решении по восстановлению движения автотранспорта через пункт пропуска «Медика».

Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска «Шегини» напротив польского - «Медика», сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

В ГПСУ подчеркнули, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска в «Шегинях» еще 20 мая. Этим решением Кабинет Министров Украины возобновил работу 6 пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 - со Словакией, 4 - с Венгрией, 7 - с Румынией, 46 - с Молдовой и 1 - для морского сообщения. Согласно этому решению, Госпогранслужба Украины готова начать осуществление пропускных операций в автомобильных пунктах пропуска «Смильница-Кросценко», «Угринов-Долгобычев», «Грушев-Будомеж» и «Устилуг-Зосин» сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.

Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения «Краковец - Корчева», «Рава-Русская - Гребенне» и «Ягодин - Дорохуск», а также пункт пропуска «Шегини-Медика».

Пешее сообщение осуществляется только в пункте пропуска «Шегини-Медика», где с начала июня растет пассажиропоток и отмечается скопление лиц перед польским пунктом пропуска из-за длительных контрольных и санитарных (связанные с карантином) мер. В связи с этим, Госпогранслужба инициирует и обеспечивает меры для расширения возможностей и улучшения условий пересечения гражданами границы с Польшей.

Напомним, на выходных на государственной границе Украины и Польши ухудшилась ситуация в пункте пропуска «Шегини». Люди стояли в очереди по 10 часов.