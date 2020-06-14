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На государственной границе Украины и Польши ухудшилась ситуация в пункте пропуска Шегини. Люди стоят в очереди по 10 часов, сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 14 июня.

Указано, что по состоянию на первую половину дня там в очереди собрались около 400 человек.

«Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем», – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что ежедневно растет число украинцев, которые пересекают Шегини – до 3-3,5 тысяч на вход и выход. Со стороны Украины нет карантинных ограничений для тех, кто следует в Польшу. При этом на польской стороне людям приходится несколько часов стоять в очереди.

«Польской стороной в связи с карантинными мероприятиями проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы», – отметили в погранведомстве.

Украинская сторона просит польских коллег ускорить оформление в пункте пропуска Медика, а граждан Украины призывают по возможности выезжать в Польшу через Ягодин, Краковец и Рава-Русскую.

Напомним, Польша открыла границу, но не для Украины.
ForUm

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