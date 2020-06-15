Два сотрудника посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 17 июня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи с послом Чехии.

Там напомнили, что чешский дипломат был вызван в МИД в связи с объявлением 5 июня этого года двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании «абсурдных и бездоказательных обвинений».

«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, - информировали в министерстве. - Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня».

«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти, - подчеркнули в дипведомстве. - Объявление же ими решения на уровне премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петржичека лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики. Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией».

Напомним, отношения между странами обострились после демонтажа памятника советскому маршалу в Праге, который вызвал острую реакцию в России и нападение на чешское посольство в Москве.

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы, среди них и Ондржея Колара, взяли под охрану из-за угрозы покушения на них. Последний обратился с открытым письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, требуя осудить Россию за вмешательство во внутренние дела государства-члена ЕС, а премьер Чехии предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела страны.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек предложил российской стороне обсудить в рамках соглашения о сотрудничестве проблемные вопросы отношений, в частности, спор по поводу снесенного в Праге памятника маршалу Коневу.