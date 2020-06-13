Участникам пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году предлагают сдать тестирование дома, но не приходить в учреждения образования.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Так, 15 и 17 июня в пункты проведения пробного ВНО могут прийти только ответственные за эти пункты и их помощники. Ведь Кабмин запретил проводить пробное ВНО в учебных заведениях.
В то же время участникам тестирования предлагают сдать пробное ВНО дома. Так, 15 июня в 11:00 нужно зайти на свою информационную страницу, загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе. Затем нужно выполнить задание, и до 19 июня внести ответы в специальный сервис.
То же самое нужно сделать 17 июня в 11:00 для составления пробного тестирования по другому предмету. Результаты так же нужно внести до 19 июня.
Кроме того, в центре призывают соблюдать временные границы настоящего ВНО и не отвлекаться.
Сервис определения результатов будет работать с 11 утра 17 июня до 18 вечера 19 июня.
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