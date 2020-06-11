В рамках рабочего визита в Беларусь в составе украинской делегации руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой Администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года. Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно.

Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

Также Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры.

Глава Администрации Президента Беларуси назвал значительным успехом обновления весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ и выразил уверенность, что продолжение такого сотрудничества будет способствовать укреплению энергетической безопасности Республики Беларусь.

Отдельно руководитель ОП поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).