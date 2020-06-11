Президент Владимир Зеленский заявляет, что брат главы его офиса Андрея Ермака не брал денег за назначение людей на государственные должности и нардеп от «Слуги народа», который обнародовал так называемые пленки Ермака, на самом деле аферист.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

«Я считаю, что он аферист. Мне его привел Кирилл с Богданом. (Лерос был советником Зеленского, – ред.) Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял», - сказал Зеленский.

По словам президента, у него «доверительные отношения» с Ермаком, и он считает, что Ермак на своем посту справляется.

Президент заявил, что пленки с участием брата руководителя ОПУ «пустое дело», потому что Ермак «не взял денег». Зеленский добавил, что не представляет, «что бы Ермак себе сделал, если бы его брат где-то что-то взял».

На вопрос, видел ли он видео с братом Ермака и слышал ли, что он там говорит, Зеленский также сказал, что тот «ничего не брал», мол, он «просто болтун», и «это его большая ошибка».

По словам президента, брат главы его офиса Денис Ермак «всегда хотел как-то помогать: побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер», потом, когда заметил, что «что-то не то в Укрзализныце», то предлагал найти «нормальных людей», потому что «он такой человек».

Как сообщал ForUm 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.