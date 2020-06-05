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По результатам заседания Комиссии по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка победителем стал Святослав Литинский, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Комиссией рекомендовано представить на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуру Литинского на должность Уполномоченного по защите государственного языка», - говорится в сообщении.

Ранее должность уполномоченного по защите государственного языка занимала Татьяна Монахова.

Через полгода после назначения она написала заявление об увольнении по собственному желанию.
ForUm

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