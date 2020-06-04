Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает приоритетной задачей для МКИП поддержку и финансирование сферы культуры и туризма, а для этого, по его словам, сейчас необходимо 3-4 млрд грн.

Об этом он сказал с парламентской трибуны в четверг, 4 июня, сообщает Укринформ.

«Приоритет номер один – возобновить финансирование этой отрасли. Приоритет номер два – усиление финансирования этой отрасли, и безусловно, завершение реструктуризации министерства, формирование агентств, административной способности Минкульта и проведение аудита. Реальная цифра, которую надо направить на поддержку культуры и туризма – 3-4 млрд грн, чтобы выжить и вернуть возможности для развития», - заявил Ткаченко.

По его словам, культура является тем элементом, который цементирует государство и общество и дополнительные основания для ее развития. В этой сфере сейчас работает один миллион человек. «Каждый год они формируют около 4% ВВП этой страны, но их вклад гораздо больше. Потому что без культуры нет будущего, без культуры нет нации, без культуры не будет всех нас», - добавил Ткаченко.

Он напомнил о том, что во время кризиса представители сфер книгоиздания, кино, музеев и все другие юристы культурной среды смогли объединиться и вместе отстоять бюджет на культуру, сформировать пакет из законов в поддержку этой сферы для того, чтобы люди имели возможность сохранить работу.

«Мы и впредь должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей. Наконец, ради культуры есть возможность объединиться», - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, 4 июня Верховная Рада назначила Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Эта должность была вакантной с 4 марта. Тогда парламент отправил в отставку Кабмин Алексея Гончарука и утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, в котором остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и защиты окружающей среды Украины.