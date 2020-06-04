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Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своей идеи пригласить Россию на саммит «Группы семи» в этом году, апеллируя к «здравому смыслу».

С таким заявлением глава США выступил на Fox News Radio show, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

Трамп отвечал на вопросы ведущего, заслуживает ли президент России Владимир Путин, чтобы его снова приняли в группу мировых лидеров.

«Это не вопрос того, что он сделал, это вопрос здравого смысла», - сказал Трамп.

«У нас есть G7, его там нет. Половина встреч посвящена России, а его там нет», - добавил президент США.

Трамп напомнил о сотрудничестве с Путиным по недавнему нефтяному кризису, когда отрасль находилась в тяжелом состоянии из-за пандемии коронавируса, хотя и признал, что это также принесло пользу России.

Трамп также сказал, что было бы легче договориться о новом ядерном пакте, если бы Путин был за столом переговоров.

США сейчас председательствуют в группе стран с развитой экономикой, известной как Группа семи. Как известно, Россию исключили из группы государств после того, как она незаконно аннексировала украинский Крым.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отложил саммит Группы семи, который он хотел провести в июне, а также предложил расширить список стран, приглашенных принять участие в запланированном мероприятии, включив в него Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

В Кремле заявили, что нуждаются в дополнительной информации относительно возможного участия в саммите Группы семи.

Правительство Великобритании не поддерживает возвращение к формату G8 с участием России.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также высказался против идеи Трампа о приглашении России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против возвращения России в формат «Группы семи», поскольку не видит для этого достаточных оснований.
ForUm

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