также в разделеПолитика
Нардепы собирают подписи за отставку Авакова 15
Киев предложил Западу пересмотреть Будапештский меморандум 28
В Британии против возвращения России в G7 30
«Слуга народа» поддержала назначение Ткаченко главой Минкульта 34
Разумков рассказал, кому одолжил 27 миллионов 39
Аваков не пришел на заседание профильного комитета 40
Зеленский о «пленках Байдена»: Меня интересует, как можно было записать президента 40
Медведчук: Договор о зоне свободной торговли с ЕС себя исчерпал, экономический курс нужно менять 25
У Медведчука призвали «Дойче велле» без истерии и провокаций изучить наследие Гутенберга 28
Зеленский возглавил антикоррупционный совет и ввел туда Авакова 49
В «Слуге народа» хотят заслушать Авакова в Раде 61
Резников: Чтобы остановить Путина, нужно пересмотреть Будапештский меморандум 27
Медведчук: Когда речь о выборах в другой стране, ставить ни на кого нельзя, это грубая ошибка 32
На этой неделе Рада рассмотрит программу действий Кабмина 12
Foreign Policy: Медведчук сделал новые шаги в сторону России 203
Медведчук: Не вижу ни одного реального основания для улучшения ситуации в Украине 64
Медведчук: Для того, чтобы был мир, нужно выполнять Минские договоренности 59
Председатель Верховной Рады Разумков подал декларацию о доходах 41

Постоянное нарушение Россией международных норм не создает оснований для ее возвращения в состав Большой семерки.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

«Россию исключили из G7 после ее вторжения в Крым несколько лет назад. Из-за своего постоянного пренебрежения и нарушения международных правил и норм она и впредь будет оставаться вне G7», - отметил Трюдо.

Одновременно он подчеркнул важность проведения регулярных встреч лидеров стран Большой семерки. «Мы всегда работали с США над согласованием сроков проведения этого важного саммита G7. Очень важно и в дальнейшем организовывать такие встречи и координировать международные действия в условиях кризиса», - указал глава правительства Канады.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает саммит G7, по крайней мере до сентября. Он также заявил, что хочет пригласить к участию во встрече на высшем уровне Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. По словам Трампа, нынешний формат саммита является «очень устаревшим».

В G7 входят США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония. Россия из этой группы была исключена в 2014 году после начала агрессии против Украины.

Правительство Великобритании также не поддерживает возвращение к формату G8 с участием России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
2851 грн.
15
Теги