Постоянное нарушение Россией международных норм не создает оснований для ее возвращения в состав Большой семерки.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

«Россию исключили из G7 после ее вторжения в Крым несколько лет назад. Из-за своего постоянного пренебрежения и нарушения международных правил и норм она и впредь будет оставаться вне G7», - отметил Трюдо.

Одновременно он подчеркнул важность проведения регулярных встреч лидеров стран Большой семерки. «Мы всегда работали с США над согласованием сроков проведения этого важного саммита G7. Очень важно и в дальнейшем организовывать такие встречи и координировать международные действия в условиях кризиса», - указал глава правительства Канады.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает саммит G7, по крайней мере до сентября. Он также заявил, что хочет пригласить к участию во встрече на высшем уровне Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. По словам Трампа, нынешний формат саммита является «очень устаревшим».

В G7 входят США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония. Россия из этой группы была исключена в 2014 году после начала агрессии против Украины.

Правительство Великобритании также не поддерживает возвращение к формату G8 с участием России.