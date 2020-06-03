Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликован список водителей, которые 2 июня ездили со скоростью больше 170 и более километров в час.

«Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырех букв и цифры их номерных знаков», - написал он в Facebook.

«Каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить немало бед», - заявил Геращенко.

Поэтому он предложил «использовать силу Фейсбука, чтобы предотвратить нарушения со стороны этих потенциальных дорожных убийц уже сейчас».

«Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его авто, спросите его, пожалуйста, - это не ты ли, дорогой, проехал 2-го июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это были Ваш знакомый, то, во-первых, попросите его не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите его, что скоро к нему придет письмо со штрафом за превышение скорости», - пишет Геращенко.

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

За первые сутки работы автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%, заявил глава МВД Арсен Аваков.