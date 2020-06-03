Председателя Национальной службы здоровья по результатам процедуры отбора назначат на срок действия карантина. Об этом на брифинге 3 июня рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ.

«Хочу подчеркнуть, что в рамках этого отбора человек назначается на срок действия карантина, а затем в течение двух месяцев нужно будет провести уже конкурс в рамках действующего законодательства. Такие правила у нас установлены в соответствии с законодательством», - сказал Степанов.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины создана в рамках проведения медицинской реформы. С марта 2018 года ее возглавлял Олег Петренко, который в ноябре 2019 года написал заявление об увольнении. Его кандидатура была выбрана на конкурсе.

В декабря 2019 года временное исполнение обязанностей председателя Службы было возложено на заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан.

16 декабря Кабмин объявил конкурс на занятие должности главы НСЗУ. Конкурс состоялся в январе 2020 года. 20 мая Степанов сообщил, что отклонил все три кандидатуры на должность председателя НСЗУ, которые прошли в финал конкурса.

22 мая правительство объявило новый конкурс среди кандидатов на пост главы НСЗУ. Документы кандидаты должны подать до 27 мая. Всего для участия в конкурсе документы подали 17 человек.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что 2 июня народные депутаты сорвали проведение собеседований на должность председателя НСЗУ.