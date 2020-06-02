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В Московском патриархате приветствовали назначение новым апостольским нунцием (послом Ватикана) в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло.

Как сообщают «РИА Новости», Джованни д'Аниелло считается одним из наиболее опытных сотрудников внешнеполитического ведомства Святого престола.

«В Русской православной церкви с удовлетворением воспринимают факт назначения нового апостольского нунция в России в рамках той ротации, которая традиционно происходит в диппредставительствах Святого престола. Архиепископ Джованни д'Аниелло известен как опытный дипломат, имевший служение во многих странах самых разных регионов мира», - сказал секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, назначение нового нунция произошло в тот момент, когда отношения между Русской и Римско-католической церквями находятся на подъеме и реализуется много направлений сотрудничества.

«Не стоит забывать, что этот подъем связан с прошедшей в 2016 году встречей святейшего патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване, которая очертила целый ряд перспективных направлений сотрудничества, связанных с теми актуальными вызовами, перед которыми сегодня стоят все христиане. Это необходимость совместного отстаивания традиционных евангельских ценностей в современном обществе, по-прежнему актуальный вопрос поддержки христиан в тех регионах мира, где они сегодня терпят преследование», - подчеркнул представитель ОВЦС.

Он отметил, что архиепископ Джованни д'Аниелло имеет успешный опыт работы на направлении Ближнего Востока и Северной Африки в культурной, образовательной и прочих сферах.

«Деятельность предшественников архиепископа д'Аниелло на его посту была весьма успешной и происходила в конструктивном взаимодействии с Русской православной церковью, с отделом внешних церковных связей, и мы уверены, что при новом нунции это взаимодействие продолжится и будет в столь же конструктивном русле», - заключил иеромонах Стефан (Игумнов).

 
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