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Департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора внес в Единый реестр досудебных расследований сведения об очередных фактах нарушения законов и обычаев войны в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба ОГП, главарями незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, начиная с 2014 года, массово применяется практика вербовки и привлечения несовершеннолетних с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к участию в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

В соответствии со ст. 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, ратифицированного как Украиной, так и РФ, государства-участники должны обеспечить, чтобы лица, не достигшие 18-летнего возраста, не принимали участия в военных действиях.

Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено Главному управлению СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В настоящее время 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований.

В частности, в сентябре 2014 года главари одного из незаконных вооруженных формирований привлекли несовершеннолетнего, которому в то время исполнилось всего 16 лет, к участию в деятельности этого формирования. Ему выдали огнестрельное оружие и определили задачи по охране и патрулированию захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области. Кроме того, несовершеннолетнего привлекали к участию в ведении непосредственно боевых действий против подразделений сил АТО в районе Донецкого международного аэропорта. Приговором суда он осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца.
ForUm

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