также в разделеОбщество
Дейдей, которого судили за разбой, стал помощником главы киевской полиции
В МВД заявили, что уволили главного винницкого полицейского не из-за Броваров 5
Умер композитор Мирослав Скорик 11
ОГП начал расследовать привлечение боевиками детей к войне на Донбассе 11
Нардепы хотят потратить 35 миллиардов из COVID-фонда на дороги 13
Львовщина продлила карантин до 5 июня 11
КИУ: 19 миллионеров из «Слуги народа» арендуют жилье за бюджетные средства 17
МВД: Материалы дела Шеремета открыты для ознакомления 18
Полицию Виннитчины возглавил скандальный экс-замглавы полиции Одесской области 42
Таран дал Вилкулу медаль «За содействие Вооруженным силам Украины» 16
Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны 17
СБУ разоблачила 385 распространителей фейков о коронавирусе 10
«Радио Свобода Европа»: в Киеве напали на штаб-квартиру крупнейшей оппозиционной политической партии Украины 42
Отстраненного руководителя винницкого облглавка трудоустроили в Киеве 23
Укрзализныця восстановила движение 439 пригородных поездов 60
Криклий назвал условия запуска поездов по всей Украине 47
В ВСУ за сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19 13
В Украине возобновили движение пассажирских поездов 26

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что этим летом будет увеличено количество поездов на южном направлении, передает УНИАН.

«В направлениях курортов мы обязательно добавим поездов. Понимая, что в этом году будет крайне активный внутренний туризм, потому что мы хоть и начнем с 15 июня восстанавливать регулярные международные сообщения, но количество стран которые будут открыты, тоже будут в ограниченном количестве», - рассказал Криклий.

По его мнению, сейчас есть уникальная возможность изучать Украину с помощью внутреннего туризма.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
19
Теги