Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что этим летом будет увеличено количество поездов на южном направлении, передает УНИАН.

«В направлениях курортов мы обязательно добавим поездов. Понимая, что в этом году будет крайне активный внутренний туризм, потому что мы хоть и начнем с 15 июня восстанавливать регулярные международные сообщения, но количество стран которые будут открыты, тоже будут в ограниченном количестве», - рассказал Криклий.

По его мнению, сейчас есть уникальная возможность изучать Украину с помощью внутреннего туризма.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.