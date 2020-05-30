Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять приглашение президента США Дональда Трампа в Вашингтон на саммит Большой семерки (G7). Она не согласилась лично присутствовать на встрече мировых лидеров.

Об этом пишет Politico.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил изданию, что причиной отказа является пандемия коронавируса.

«Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон», - сказал Зайберт.

В то же время он отметил, что Меркель продолжит следить за развитием ситуации из-за пандемии коронавируса в мире.

Как известно, саммит Большой семерки в этом году запланирован на конец июня в Вашингтоне. В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

Напомним, в США анонсировали новые санкции против «Северного потока-2».