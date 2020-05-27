США готовы ввести новые санкции из-за газопровода «Северный поток – 2». Об этом посол страны в Германии Ричард Гренелл рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, пишет DW.

По его словам, законопроект «может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию» в США. Дальнейшие штрафные меры «находят поддержку среди всех партий», подчеркнул дипломат, который несколькими днями ранее встретился с сенаторами и конгрессменами в США.

Он не уточнил, в чем будут заключаться возможные санкции. По версии издания, речь может идти о ограничивающих мерах в отношении фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ.

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России. Германии следует «прекратить кормить зверя», в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол.

В свою очередь официальный Берлин выразил озабоченность утверждениями американской стороны. «Время, когда пандемия оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходит для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать последующими экстратерриториальными, то есть противоречащими международному праву, санкциями», - заявила представительница министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмаер.

Газопровод должен был быть достроен к концу 2019 года. В декабре прошлого года в США приняли оборонный бюджет, один из разделов которого предусматривает санкции против компаний, которые укладывают трубы для «Северного потока-2» по дну Балтийского моря. После этого компания Allseas, которая занималась сооружением газопровода, отказалась продолжать работы.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия найдет способ достроить газопровод самостоятельно.

Соединенные Штаты возражают против строительства газопровода, утверждая, что реализация этого проекта усилит зависимость Европы от России, а также угрожать стабильности экономики Украины, поскольку позволит России в будущем отказаться от транзита газа через Украину. Власти Германии говорят, что речь идет о коммерческом проекте, у которого нет политической составляющей.