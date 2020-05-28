Судье Барышевского районного суда Киевской области сообщено о подозрении в постановлении заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГРБ.

По предварительной информации, 24 мая 2019 судья постановил неправосудное решение, которым было приостановлено действие лицензии на осуществление перелетов одной из авиакомпаний. Решение было вынесено вопреки установленному порядку отмены лицензии и с нарушением подсудности рассмотрения гражданского дела.

В ГБР отметили, что «в связи с созданием искусственных препятствий судьей Барышевского райсуда во время проведения процессуального действия» сообщения о подозрении были вручены председателю Барышевского районного суда в соответствии со ст. 135, 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщал ForUm, 12 мая 2019 Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Авиакомпания подала апелляцию на решение суда, назвав его абсурдным и незаконным, учитывая, что суд не имеет полномочий останавливать действие лицензии, а истец никогда не покупала билеты у SkyUp и никогда не была клиентом авиакомпании.

Позже «Схемы» сообщили, что Пасенко написала заявление об отказе от иска.

В июле судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp, подала заявление об отставке.