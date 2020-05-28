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27 мая. Картина дня 30

По состоянию на 07:00 28 мая в Вооруженных силах Украины 69 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 106 человек, летальных случаев - 3.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 45 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» - 2 военнослужащих, в лазарете воинской части в Волынской области - 4 военнослужащих, Хмельницкой областной инфекционной больнице - 1 работник ВС Украины и Сарницкой ЦРБ - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих в Волынской области симптомы заболевания отсутствуют.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 8 человек (Киевская область - 5 военнослужащих, Житомирская и Волынская области - по 1 военнослужащему) и 1 работник ВС Украины (Черновицкая область). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 07:00 27 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болели 57 человек.

По данным СМИ, вспышку эпидемии коронавируса выявили на военном полигоне в Ривненской области. Коронавирус во время планового тестирования обнаружили у восьмерых артиллеристов из Тернопольской области. 
ForUm

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