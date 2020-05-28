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Вспышку эпидемии коронавируса выявили на военном полигоне в Ривненской области, сообщает УНИАН.

Коронавирус во время планового тестирования обнаружили у восьмерых артиллеристов из Тернопольской области. Сейчас они в инфекционном отделении военного госпиталя.

Болезнь, как сообщили журналистам в оперативном командовании «Запад», проходит у военнослужащих бессимптомно. На полигоне провели дезинфекцию. Весь личный состав протестуют на коронавирус. Учения на полигоне за вспышки инфекции не отменят.

Напомним, по состоянию на 07:00 27 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болели 57 человек
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