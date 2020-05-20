Кабинет Министров планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. Подчеркиваю лишь при условии, что во всех областях эпидемиологическая ситуация будет позволять. При этом будут локальные ограничения, решения по которым будут приниматься совместно с местными властями, чтобы не экспортировать вирус по всей стране. Это и есть модель адаптивного карантина», - отметил премьер-министр.

Также Шмыгаль отдельно подчеркнул, что вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытии аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда авиаперевозчики страны-партнеры начнут открывать свои границы. «Пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками, и пока есть общая позиция, раньше15 июня нет смысла открывать работу аэропортов», - пояснил глава правительства.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.