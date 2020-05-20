также в разделеОбщество
Степанов: Недофинансирование психбольниц составляет 898 миллионов 6
Долгачев: После «лабораторного скандала» Трамп и Помпео сменили риторику в адрес Китая 27
Утвержден порядок запуска транспортного сообщения в Украине 67
Видеофиксацию нарушений ПДД запустят с 1 июня 37
Зеленский: Заказчики убийства Гандзюк сядут за решетку 16
Кабмин ввел до 22 июня адаптивный карантин 375
Нефедов просит суд восстановить его в должности главы Гостаможслужбы 23
Зеленский: Из-за заявления боевиков Кучма созывает экстренное заседание ТКГ 70
Президент: Межобластное сообщение пока запускать не будут 48
На Луганщине у бывшего боевика нашли 200 килограммов взрывчатки 12
В Кабмине рассказали, когда разрешат открыть кинотеатры 22
За минувшие сутки украинские военные ранили 3 оккупантов 14
У нардепа Мейдича обнаружили коронавирус 21
19 мая. Картина дня 34
СМИ: В США начали новое расследование против Коломойского 51
В Сумах люстрированного прокурора восстановили в должности 14
Дожди и заморозки: в Украине продолжаются погодные контрасты 63
Зеленский сменил начальника Центра по борьбе с терроризмом СБУ 31

Кабинет Министров планирует возобновить межобластные пассажирские перевозки в начале июня, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. Подчеркиваю лишь при условии, что во всех областях эпидемиологическая ситуация будет позволять. При этом будут локальные ограничения, решения по которым будут приниматься совместно с местными властями, чтобы не экспортировать вирус по всей стране. Это и есть модель адаптивного карантина», - отметил премьер-министр.

Также Шмыгаль отдельно подчеркнул, что вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытии аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда авиаперевозчики страны-партнеры начнут открывать свои границы. «Пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками, и пока есть общая позиция, раньше15 июня нет смысла открывать работу аэропортов», - пояснил глава правительства.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги