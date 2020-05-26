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Нарушения противоэпидемических мер отразятся на статистике заболеваемости коронавирусом, что может послужить основанием для введения новых ограничений на работу транспорта. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает «Обозреватель».

«Сейчас я не могу сказать, что происходит в метрополитене, но, если там есть нарушения противоэпидемических мер, то я думаю, что достаточно быстро мы это почувствуем на статистике, которая не дает нам лгать и лукавить», – подчеркнул он.

Главный санврач сравнил соблюдение карантинных требований в городах Европы, где метрополитен и другие виды общественного транспорта не прекращали работу, с Украиной.

«Когда мне говорят, что в Европе не закрывали общественный транспорт, метрополитен, я всегда предлагаю своим оппонентам показать фотографии, как заполняется то или иное транспортное средство, которое перевозит людей в том или ином европейском городе. Вопрос ко всем украинцам: если прописаны эти нормы, если прописано, что нужно заходить в транспорт в медицинской маске, если прописано, что надо соблюдать дистанцию, то этих норм надо придерживаться», – заявил Ляшко.

В этом контексте он прокомментировал многочисленные факты неправильного ношения медицинской маски, когда она не закрывает нос. При виде таких пассажиров он порекомендовал, придерживаясь санитарной дистанции в 2 метра, «разъяснить человеку, что, надевая маску на рот и нос, он защищает окружающих». «А на брифинге я постараюсь еще раз сделать объявление и показать, как правильно надевать маску», – пообещал чиновник.

Он сообщил о том, что на встрече с представителями Министерства инфраструктуры и перевозчиков те гарантировали обеспечение всех санитарных требований.

«Прошел первый день, перевозчикам нужно оценить все, что произошло, внести коррективы и сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни. Чтобы нам не пришлось пересматривать те подходы, которые уже введены, и не вводить дополнительных ограничений», – заявил главный санврач.

Напомним, утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

Метрополитен в Харькове и Днипре также возобновил работу.
ForUm

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