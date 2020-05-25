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Украина может отказаться от необходимости заключения новых программ финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в среднесрочной перспективе через три-четыре года.

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«В среднесрочной перспективе (три-четыре года) наша цель в кредитной политике - прекратить кредитование у Международного валютного фонда, выплатив ему все причитающиеся долги. Это вполне реально. Мы должны заменять дорогие кредиты на дешевые, короткие - на длинные. Уменьшать объем долга настолько, насколько это возможно, и увеличивать гривневую часть в структуре государственного долга», - сказал Гетманцев.

Он напомнил, что в настоящее время между сторонами достигнута предварительная договоренность по новой 18-месячной программе финансирования stand-by на сумму около 5 миллиардов долларов, первый транш ожидается получить в течение двух-трех недель. «В отношении МВФ речь идет о программе на 18 месяцев на сумму около пяти миллиардов долларов. Я не готов сейчас говорить об остальных суммах от других организаций, но ведутся переговоры и со Всемирным банком, и с Еврокомиссией о предоставлении средств. И очень важно, что мы не считаем получение средств от международных партнеров какой-либо победой с нашей стороны. Мы прекрасно понимаем, что это, к сожалению, вынужденная мера, которая спровоцирована кризисом и которая необходима, чтобы выйти из него с наименьшими потерями», - добавил глава профильного комитета.

Напомним, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.

Миссия Международного валютного фонда и Украина достигли предварительной договоренности относительно новой программы финансирования в размере $5 миллиардов в формате Stand-by сроком на 18 месяцев. 
ForUm

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