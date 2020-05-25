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Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Укрзализныця начнет продажу билетов, как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения», – написал он.

Напомним, Кабинет Министров принял решение, которым введен адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер. 

Также правительство утвердило график запуска транспортного сообщения в Украине, предполагающий железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении и  межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом с 1 июня.

В Мининфраструктуры заявили, что Укрзализниця готова к возобновлению пассажирских перевозок. 
ForUm

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