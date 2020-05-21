также в разделеОбщество
В Украине летом на военную службу призовут 500 офицеров запаса 9
Итальянские СМИ об американских биолабораториях в Украине: Зеленский включил «режим молчания» 20
Экс-нардепу назначили залог на тысячу больше нанесенного им убытка 21
Google создал дудл ко Дню вышиванки 15
Зеленские разослали главам государств вышиванки 38
МОН утвердило даты проведения ВНО-2020 19
Фигурантам резонансной стрельбы в Мукачево сообщили о подозрении 14
На Буковине – 46 заболевших за сутки, карантин пока не смягчают 16
20 мая. Картина дня 50
СМИ: Украинская «Мрия» замешана в польско-китайских схемах 52
Криклий обещает, что билеты на поезда не подорожают 18
Пациентам с клиническими проявлениями COVID-19 будут делать два вида тестов 23
США предоставили Украине $15,5 миллиона на борьбу с COVID-19 15
Степанов: Недофинансирование психбольниц составляет 898 миллионов 13
Долгачев: После «лабораторного скандала» Трамп и Помпео сменили риторику в адрес Китая 110
Утвержден порядок запуска транспортного сообщения в Украине 736
Видеофиксацию нарушений ПДД запустят с 1 июня 110
Межобластные перевозки планируют возобновить в начале июня 57

Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил 2 сделки о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем по уголовным производствам и участниками массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговорам суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители вышли на протест против размещения эвакуированных. Днем в поселке произошла потасовка между правоохранителями и местными жителями, которые заблокировали дорогу.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не размещать эвакуированных из Китая граждан на обсервацию в медицинском учреждении на территории поселка.

Вечером в поселке начались столкновения между полицией и протестующими.

Около 20:00 автобусы с эвакуированными заехали на территорию санатория. По меньшей мере в двух автобусах были разбиты окна.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
6990 грн.
14
Теги