Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил 2 сделки о признании виновности, заключенные между процессуальным руководителем по уголовным производствам и участниками массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговорам суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом движение общественного и другого транспорта.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители вышли на протест против размещения эвакуированных. Днем в поселке произошла потасовка между правоохранителями и местными жителями, которые заблокировали дорогу.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не размещать эвакуированных из Китая граждан на обсервацию в медицинском учреждении на территории поселка.

Вечером в поселке начались столкновения между полицией и протестующими.

Около 20:00 автобусы с эвакуированными заехали на территорию санатория. По меньшей мере в двух автобусах были разбиты окна.