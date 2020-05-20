также в разделеПроисшествия
Боевики объявили о полной боевой готовности на Донбассе 323
В Днепропетровской области обвалился мост под фурой 30
В ВСУ коронавирусом болеют 45 человек 10
В Украине резко возросло число заболевших COVID-19 за сутки 50
В Ривненской горбольнице COVID-19 заразились 33 медика 25
В Великобритании от коронавируса умерла украинка 14
На Донетчине задержали банду, похитившую и пытавшую ветерана АТО 97
В Луганске от COVID-19 умер главврач профильной больницы 25
Замглавы Минюста заявила о взломе ее кабинета 14
ООС: Украинские военные уничтожили одного боевика 12
В Одессе обрушилась часть четырехэтажного жилого дома 31
В Украине зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 77
На Черниговщине в сгоревшем доме нашли четыре трупа 16
Сутки в ООС: 8 обстрелов, ранены 3 военных 17
На Киевщине в результате ДТП погибли три человека 20
От коронавируса умер врач-реаниматолог в Одессе 27
Боевики обстреляли позиции ООС возле Авдеевки 16
Под обстрел на Донбассе попали наблюдатели ОБСЕ 19

Вооруженные формирования Российской Федерации совершили минометный обстрел города Красногоровка, повреждены три жилых дома, сообщает пресс-центр ООС.

Также пострадали хозяйственные постройки. К счастью, в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

«При наличии прямых и бесспорных доказательств систематических обстрелов оккупантами мирных жителей Донбасса безосновательные обвинения руководителями российско-оккупационных администраций в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов гражданской инфраструктуры выглядят особенно циничными и лишенными здравого смысла», - подчеркнули в штабе.

Напомним, Украина в связи с агрессивными заявлениями боевиков ОРДЛО о приведении российско-оккупационных войск в полную боевую готовность собирает срочное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Такое обострение со стороны российских оккупационных войск готовилось заранее, поскольку 19 мая украинская разведка сообщила об очередной переброске в ОРДЛО из России вагонов с боеприпасами.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2959 грн.
21
Теги