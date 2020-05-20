Вооруженные формирования Российской Федерации совершили минометный обстрел города Красногоровка, повреждены три жилых дома, сообщает пресс-центр ООС.

Также пострадали хозяйственные постройки. К счастью, в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал.

«При наличии прямых и бесспорных доказательств систематических обстрелов оккупантами мирных жителей Донбасса безосновательные обвинения руководителями российско-оккупационных администраций в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов гражданской инфраструктуры выглядят особенно циничными и лишенными здравого смысла», - подчеркнули в штабе.

Напомним, Украина в связи с агрессивными заявлениями боевиков ОРДЛО о приведении российско-оккупационных войск в полную боевую готовность собирает срочное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Такое обострение со стороны российских оккупационных войск готовилось заранее, поскольку 19 мая украинская разведка сообщила об очередной переброске в ОРДЛО из России вагонов с боеприпасами.