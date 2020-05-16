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За минувшие сутки количество украинских медиков, инфицированных коронавирусом, возросло на 92 — до 3512.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 16 мая.

Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 528 человек, зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровело рекордное количество пациентов — 433.

Всего заболело 17 858 человек, из них 4906 выздоровели, летальных исходов — 497.

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. После этой даты ожидается продление ограничительных мер одновременно со вторым этапом их ослабления.

Первый этап ослабления карантина в Украине вступил в силу 11 мая. Тогда же карантин стал адаптивным — в зависимости от эпидемической ситуации в разных регионах ограничительные меры разные.

Напомним, Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая
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