Сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%, что грозит потерей около 4 миллиардов долларов валютных поступлений в 2020 году.

Такую оценку озвучил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски, сообщает аналитический центр CASE Украина, передает «Экономическая правда».

По оценкам польских экономистов примерно 12% украинских заробитчан оставили Польшу во время карантина, однако, учитывая сезонных работников, которых плохо учитывает официальная статистика, это количество должно быть выше.

При этом агросектор ни был лидером по привлечению украинских работников. Больше всего украинских мигрантов работают в промышленном секторе, строительстве, транспорте и поддерживающих сервисах и имеют постоянное трудоустройство.

Промышленность и строительство показывают относительную стабильность по количеству украинских работников.

Если уровень безработицы превысит 10%, то украинцам будет трудно трудоустроиться в Польше на постоянную (а не сезонную) работу.

В результате, по оценке Козловски сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%.

Польша принимает до 2 млн украинских заробитчан в год. Это основная группа украинских работников за границей, сформировавшая 12.9 млрд долл переводов в 2019 году.

Как отмечают польские эксперты, Польша является более открытой для сезонных и циклических работников, и пока не готова активно предоставлять разрешения на постоянное жительство.

Напомним, работающие за границей украинцы в 2019 году перечислили в Украину 15,8 млрд долл.

Национальный банк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,5 до 10 млрд долл. США в 2020 году.