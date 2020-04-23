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Работающие за границей украинцы в 2019 году перечислили в Украину 15,8 млрд долл. Об этом сказано в исследовании Всемирного банка, опубликованном на его сайте.

В частности, такой показатель составил 10,5% ВВП Украины (восьмой показатель в Европе и Центральной Азии по итогам прошлого года), сообщает УНИАН.

По оценке Всемирного банка, Украина является крупнейшим в Европе получателем такого рода финансовых переводов. Всемирный банк прогнозирует, что в 2020 году денежные переводы трудовых мигрантов в регионах Европы и Центральной Азии упадут на 28% в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса.

 
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