Национальный банк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,5 до 10 млрд долл. США в 2020 году.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2020 года, сообщает Укринформ.

«По экспертным оценкам, в течение карантина в Украину вернулись около 10% работников, а еще 10%, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в Украине. В то же время доходы тех работников, которые остались за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономики этих стран. Учитывая это Национальный банк пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,5 до 10 млрд долл. США», - говорится в сообщении.

Этот прогноз основывается на предположении об отмене большинства карантинных мероприятий до конца II квартала 2020 года. Однако падение переводов от заробитчан будет более чем компенсированное снижением расходов украинцев на путешествия.

Напомним, работающие за границей украинцы в 2019 году перечислили в Украину 15,8 млрд долл.