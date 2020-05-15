Власти Киева готовы открыть метро, ​​как только правительство позволит возобновить работу метрополитена. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Что касается метро. Мы готовы будем восстановить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры – замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие», - сказал мэр столицы.

Также, по его словам, начали работы по программе доступности на станциях «Лукьяновская» и «Сырец».

«В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации, и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан», - сообщил Кличко.

Регулярно происходила и дезинфекция в метрополитене поездов, вестибюлей, касс и платформ на станциях. После возобновления работы подземки эти меры усилят.

Кличко побывал на двух станциях метро и показал видео, как выглядит сегодня столичная подземка.

«Мы готовимся, как вы видите, к возобновлению работы метрополитена», - отметил мэр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство дает разрешение на возобновление работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только при необходимости, соблюдая все правила безопасности.