Власти Киева готовы открыть метро, как только правительство позволит возобновить работу метрополитена. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
«Что касается метро. Мы готовы будем восстановить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры – замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие», - сказал мэр столицы.
Также, по его словам, начали работы по программе доступности на станциях «Лукьяновская» и «Сырец».
«В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации, и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан», - сообщил Кличко.
Регулярно происходила и дезинфекция в метрополитене поездов, вестибюлей, касс и платформ на станциях. После возобновления работы подземки эти меры усилят.
Кличко побывал на двух станциях метро и показал видео, как выглядит сегодня столичная подземка.
«Мы готовимся, как вы видите, к возобновлению работы метрополитена», - отметил мэр.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство дает разрешение на возобновление работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только при необходимости, соблюдая все правила безопасности.
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