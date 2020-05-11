Масочный режим в Украине могут продлить до конца года, если сезонность не будет влиять на распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Однако в Минздраве все же рассчитывают, что на коронавирус будет влиять сезонность и масочный режим удастся продлить максимум до конца лета.

«Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях, и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года», - сказал Ляшко.

Он добавил, что в масках, с антисептиками и социальной дистанцией придется жить до тех пор, пока не закончится карантин.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин до 22 мая. Однако уже 11 мая в Украине начнется первый этап выхода из карантина, в результате чего разрешается посещать парки, скверы, салоны красоты, стоматологические кабинеты, магазины одежды, а также летние площадки кафе и ресторанов.