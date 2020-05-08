Торгово-развлекательные центры в Киеве откроют во время следующего этапа снятия ограничений, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала ZIK.

«Что касается открытия крупных торговых центров – это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину», - заявил Кличко.

Он добавил, что работу ТРЦ возобновят, скорее всего, тогда, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.

«Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая смогут ввести больше смягчений», - отметил мэр.

Пока закрытыми в Киеве остаются и школы, детские сады и детские площадки.

«Открытие школ и детских садов, где будет большое скопление детей, может снова привести к вспышке инфекции. И только с этим связано то, что ни школы, ни детсада мы сейчас открывать не будем. Если взрослые могут придерживаться правил, то проконтролировать детей в садиках, школах, на площадках - крайне сложно. Поэтому, чтобы не было распространения инфекции и чтобы сохранить здоровье наших детей, на первом этапе учебные заведения мы не открываем», - подчеркнул Кличко.

Напомним, С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер. Планируется открыть: непродовольственные магазины (общей площадью до 300м2) парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). Смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы. А также - автокинотеатр, музеи под открытым небом и библиотеки - пока только на выдачу книг, без работы читальных залов.