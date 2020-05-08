Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины пересмотрело прогноз баланса электроэнергии на 2020 год, полностью отказавшись от поставок из Беларуси и России.

Об этом сообщается в документе, которым располагает белорусская служба Радио Свобода.

Так, общий объем поставок электроэнергии из Беларуси в 2020 году планируется в объеме 150 миллионов киловатт-часов. Этот объем иссяк в январе, феврале и апреле.

Из-за уменьшения потребления энергии, вызванного карантином, сейчас в Украине работает 11 из 15 энергоблоков всех украинских АЭС, остальные ремонтируются или сдаются в резерв для обеспечения работы всех энергоблоков на номинальном или близком к номинальному уровне.

Ранее литовское правительство неоднократно призывало Украину воздержаться от импорта энергии из белорусской АЭС, которая строится недалеко от границы с Литвой, в нескольких километрах от столицы страны Вильнюса.

Ранее группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями.

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.

Позже стало известно, что «Энергоатом» после пересмотра прогнозного баланса энергосистемы направил «Укрэнерго» доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году, согласно которому компания готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ривненской АЭС.

Также предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября.

Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи с ограничением выработки электроэнергии на АЭС.

Минэнерго предложило излишки атомной электроэнергии направить на майнинг криптовалют.