Мэр Киева Виталий Кличко общался по телефону с руководителем столичной полиции Андреем Крищенко, который заболел короновирусом. По словам мэра, Крищенко, которого госпитализировали в Александровскую больницу, чувствует себя нормально, лечится и продолжает работать – дистанционно. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время эфира на телеканале ZIK.

«Он находится в бодром настроении и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно, - подчеркнул Кличко. - Хочу сказать, что все больные киевляне, у кого диагностировали коронавирус, получают необходимую медицинскую помощь».

«Я надеюсь, что такого, - худшего сценария у нас не будет. Также хочу в очередной раз подчеркнуть: мы предоставляем и будем предоставлять квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в ней будет нуждаться. - Независимо от должностей и денег», - заверил мэр.

Он в очередной раз призвал киевлян соблюдать правила и рекомендации временных ограничений. И без необходимости не выходить на улицы. «Посмотрите, к чему пренебрежение правилами привели в Италии и Испании. Там сегодня не хватает мест в больницах. И это - страшно!» - сказал Кличко.

Напомним, у начальника полиции Киева Андрея Крищенко и еще у двух полицейских подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией.