Представители Европейской Комиссии выразили обеспокоенность остановкой в Украине конкурсных процедур при назначении на должности государственной службы и введением особых условий отбора во время карантина, сообщил правительственный портал.

Также они надеются, что применение механизма отбора через собеседование будет иметь временный характер.

В Кабмине напомнили, что на период карантина и 30 дней после его завершения действует временная процедура отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта.

«Такая процедура предусматривает лишь временные назначения в исключительных случаях, связанных с острой необходимостью обеспечения функционирования государственного органа. А избранные на должности госслужащие не будут иметь автоматического права оставаться на занимаемой таким образом должности после дня отмены карантина», - подчеркнули в правительстве.

Напомним, 29 апреля Кабинет Министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.

24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.

Позже стало известно, что Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.