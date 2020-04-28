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Народные депутаты от фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин в тех регионах, где число инфицированных коронавирусом небольшое. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

«Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно различается», — отметила она.

По мнению Кравчук, в зависимости от количества инфицированных в каждом регионе должны быть соответствующие ограничительные меры, потому что на фоне пандемии назревают экономический и трудовой кризисы.

«Большинство населения фактически осталась без работы и денег — и мы не можем закрывать на это глаза. Поэтому часть депутатов фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно», — написала она.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая
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