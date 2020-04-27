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Киев Оперативный опубликован видео конфликта уволенного сегодня заместителя председателя КГГА Владимира Слончака с полицейскими.

На записи полицейский просит предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации авто водителя – депутата горсовета Людмилу Костенко. Она пытается загрузить документы в приложении «Дия», в разговор встревает пассажир «Mercedes», который представляется Владимиром Слончаком.

Мужчина общается с полицейскими на повышенных тонах, утверждая, что не понимает, на каких основаниях остановили их авто. Он заявляет, что правоохранители якобы пропустили машины, которые нарушали правила дорожного движения. Чиновник предлагает «подъехать в КГГА и проверить по видеокамерам».

Правоохранители объяснили, что им нужны документы не пассажира, а водителя и просят Слончака не материться и не повышать голос. Однако тот срывается на крик и, очевидно, толкает полицейского, который просит держать дистанцию. Завязывается потасовка. «Ты на кого руку поднял, ты?» - кричит задержанный.  

Напомним, в воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева полицейские остановили автомобиль Mercedes за нарушение правил дорожного движения, за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным сведениям, пьяная.

Пассажиром иномарки оказался замглавы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак, который ударил полицейского в лицо.

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении Слончака.

Сегодня, 27 апреля, Кличко уволил Слончака.  
ForUm

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