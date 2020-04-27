Активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение могут возобновить 12 мая. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net.

«Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров — невыгодно. Выгоднее не летать», – рассказал Криклий.

Он предположил, что наверняка останутся некоторые ограничения и меры: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

«Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет «плюс» от Минздрава – у них первая скрипка», – добавил министр.

Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода страны из карантина.

При этом в Минздраве не исключили быстрого выхода из карантина.