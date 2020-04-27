Киев подготовил план последовательных действий по ослаблению ограничительных мер, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и восстановлению экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения, и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти», - сказал Кличко.

Он выразил убеждение, что правительство и парламент должны безотлагательно увеличить размер бюджетной программы на открытие предпринимательской деятельности.

«Сегодня в Госбюджете заложены средства максимум на 8,5 тыс. будущих предпринимателей. А таких должно быть минимум 100 тыс. Эта программа будет направлена ​​в первую очередь на тех, кто потерял работу, и украинцев, вернувшихся из-за границы и готовых создавать бизнес и рабочие места», - сказал Кличко.

Также мэр отметил важность создания государственной кредитной программы для производителей.

«Необходимо внедрить государственную кредитную программу для производителей, создавать новые рабочие места. - С нулевой ставкой по кредиту. Так мы сможем не только восстановить производство, но и использовать кризис для импортозамещения и увеличения экспорта», - сказал мэр столицы.

Он подчеркнул, что необходимо предоставить органам местного самоуправления право регулировать размер и базу местных налогов и сборов – по видам деятельности уже сегодня, не дожидаясь нового бюджетного года.

«Этот перечень может быть длиннее. Но мы сейчас говорим о необходимых и реальных шагах, которые необходимо осуществить на ближайших заседаниях парламента и правительства. Потому что бизнес должен работать, а люди – зарабатывать, - сказал Кличко. - Экономика в кризисе, из которого ее нужно вытаскивать. И это надо делать безотлагательно. Сегодня не до политики и не до популизма и рейтингов. Сегодня время оперативных решений и конкретных действий», - подчеркнул мэр Киева.

Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода страны из карантина.

«У Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов. И на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается делать столица», - сказал Кличко.