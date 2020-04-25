В Украине количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом, за сутки выросло на 116 человек — до 1574.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге Минздрава в субботу, 25 апреля.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 25 апреля в Украине зарегистрировано 8125 случаев COVID-19, из них 201 — летальный. 782 пациентов уже выздоровели. За последние сутки обнаружили 478 новых случаев коронавируса.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, по которому медики, работающие с больными COVID-19, будут получать повышенную заработную плату, а учреждения здравоохранения — оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.