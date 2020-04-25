Кабинет министров принял постановление, по которому медики, работающие с больными COVID-19, будут получать повышенную заработную плату, а учреждения здравоохранения — оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетами:
стационарная помощь пациентам с COVID-19;
экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и подтвержденным COVID-19;
медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами;
стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.
Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине подтвердили 7647 случаев инфицирования коронавирусом, из них умерли 193 человека, а 601 пациент выздоровел.
Напомним, Минздрав сообщал, что врачам поднимут зарплату на 300%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время