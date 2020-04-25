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Кабинет министров принял постановление, по которому медики, работающие с больными COVID-19, будут получать повышенную заработную плату, а учреждения здравоохранения — оплату услуг через Национальную службу здоровья Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300 процентов заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетами:

стационарная помощь пациентам с COVID-19;

экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и подтвержденным COVID-19;

медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами;

стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине подтвердили 7647 случаев инфицирования коронавирусом, из них умерли 193 человека, а 601 пациент выздоровел.

Напомним, Минздрав сообщал, что врачам поднимут зарплату на 300%.
ForUm

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