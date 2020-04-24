Члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики направили представителям Международного валютного фонда приглашение принять участие в рассмотрении банковского законопроекта, известного как «антиколомойский», сообщает пресс-служба Верховной Рады.

23 апреля депутаты рассматривали документ и поправки в него в режиме видеоконференции.

«В начале заседания глава комитета Данил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением их представителей присоединиться к обсуждению законопроекта», — сказанго в сообщении.

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности уже поступило более 16 тысяч правок.

В случае принятия законопроекту он сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.